Туляков предупредили об опасности голосования за фотографии по непонятным ссылкам
- 16:36 25 декабря 2025
Звонки с уговорами перевести накопления на псевдобезопасные счета; покупки в Интернете, где продавцом может оказаться аферист, который заберет ваши кровные, а от него вы не получите ничего; оформление микрозаймов на человека без его ведома; хищение денег со счетов с использованием вредоносного программного обеспечения.
Способов лишить туляков денег в арсенале комбинаторов все так же много, напомнил на брифинге начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Тульской области Антон Голик.
«В 2025 году значительно увеличились хищения именно с использованием вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники устанавливают на мобильные устройства граждан, они функционируют исключительно на андроиде. Поэтому повнимательнее нужно быть. Не нужно голосовать за какие-то фотографии по непонятным ссылкам, которые вам поступают в мессенджерах; это основной способ рассылки», – предупредил Антон Голик.