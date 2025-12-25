Происшествия
Пожарный поезд и 50 спасателей МЧС брошены на тушение крупного пожара в Щекино
- 16:45 25 декабря 2025
Крупный пожар на промышленном объекте в Щекино Тульской области продолжает развиваться. Площадь возгорания увеличилась до 4500 квадратных метров, на участке в 1500 «квадратов» произошло обрушение кровли.
По последним данным, с территории предприятия эвакуированы 12 человек. Предварительно, сообщений о пострадавших нет.
Для борьбы с огнем привлекаются значительные силы. К месту ЧП выдвинулся специальный пожарный поезд. МЧС России задействовало в операции тушения 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Работа по ликвидации пожара продолжается.

