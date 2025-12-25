Культура

В Туле анонсировали программу новогодних праздников

  17:20 25 декабря 2025
Фото: Тульские известия

В Туле состоялся брифинг посвященный новогодним праздничным мероприятиям для жителей региона и туристов. Губернатор Дмитрий Миляев определил Тульскую область как «территорию семейного счастья», что стало основой концепции всех событий, подчеркивающих семейные ценности, волшебство и магию.

Ольга Гремякова, министр культуры и туризма Тульской области рассказала о новогодних праздничных мероприятиях в Тульской области.

Ключевым проектом остается «Музейная зима», который в третий год расширился на музеи, театры, концертные площадки и дома культуры, включая новые модульные в сельских районах. Афиша мероприятий охватывает культуру, спорт и молодежную политику, с акцентом на семьи, детей и подростков.

Мероприятия рассчитаны как на местных жителей, так и на гостей из Москвы, Московской области и соседних регионов, поскольку Тула — популярное туристическое направление. Общественные пространства уже украшены в новогодней тематике. Особое внимание уделено режиму работы учреждений: изменения ожидаются 31 декабря, 1 января и в рождественские дни, остальное время — в штатном режиме. Графики опубликованы на сайтах и в соцсетях.

Среди мероприятии — новый интерактивный музей Щедрина в Алексине, посвященный композитору Родиону Щедрину и его супруге Майе Плисецкой. В Москве рекомендуется посетить выставку «Тула — город-герой» в Музее Победы (до 15 марта), брендированный тульский вагон метро и акции на Арбатско-Покровской линии. В Туле открылись выставки: к 100-летию Майи Плисецкой (совместно с Бахрушинским музеем, более 300 экспонатов), «Зима в России» в художественном музее и Дулёвского фарфора в музее декоративно-прикладного искусства.

Федеральные музеи подготовили насыщенные программы: детский фестиваль в «Ясной Поляне», интерактивы на Куликовом поле с колядками и гастрономией, театрализованные шоу в Историческом музее, «Вечера у камина» в Поленово, новогодние программы в Музее оружия. Дома культуры, Ремесленный двор Добродей предлагают мастер-классы, концерты и народные традиции. Филармония — ежедневные события, включая «Бах при свечах», рождественские балы и венский концерт 31 декабря. Театры (драмы, ТЮЗ, кукол) показывают премьеры и представления для всех возрастов.

Проект «Мультзима» подарит просмотры советских и новых мультфильмов в преддверии 90-летия «Союзмультфильма». Ярмарки пройдут в муниципалитетах, центральном парке и Тульском Кремле (с 27 декабря по 11 января), с интерактивными программами, викторинами и открытками. Организаторы надеются, что события создадут яркие воспоминания и атмосферу Нового года для всех.

