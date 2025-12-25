Общество
Дмитрий Миляев исполнил детские мечты на «Ёлке желаний» в Кремле
- 17:45 25 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний», сняв в Большом Кремлевском дворце три шара с заветными мечтами детей. Акция прошла 25 декабря перед началом заседания Госсовета РФ.
В рамках акции глава региона лично выбрал и исполнил желания троих детей. В этом году праздничные подарки получат:
Девочка из Одоевского района, которая мечтала об игровом наборе с куклой.
Юная жительница Киреевского района, обучающаяся в музыкальной школе, — ей подарили гитару.
Девочка с подшефной территории региона в Мариуполе, которая хотела получить комплект книг «Волшебник Изумрудного города».
