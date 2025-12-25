Общество

Банк России выпускает памятную серебряную монету с Тульским музеем оружия

  • 17:55 25 декабря 2025
post-img

Официальный Telegram-канал Банка России

Банк России 26 декабря выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвящённую Тульскому государственному музею оружия. Номинал монеты составит 3 рубля.

Монета отчеканена из серебра 925-й пробы качеством «пруф», её тираж — 3 тысячи штук. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, диаметр — 39 мм.

На аверсе монеты размещён Государственный герб РФ и обязательные надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал, год выпуска и технические параметры. Реверс посвящён музею: на нём изображено его современное здание, дополненное лазерным матированием в виде элемента эфеса палаша и орнамента. Вверху по окружности нанесена надпись: «Тульский государственный музей оружия».

Несмотря на коллекционную ценность и памятный характер, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу.

