Общество

Дмитрий Миляев подвел итоги недели: прямая линия с президентом и встречи в регионе

  • 19:40 21 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

Традиционно губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подвел итоги недели и рассказал о главных событиях в регионе в своем канале в MAX.

Важным политическим событием недели стали «Итоги года с Владимиром Путиным» – большая пресс-конференция президента, на которой он обозначил ключевые направления работы страны.

В самом регионе на неделе появился Молодёжный совет Правительства области, уже состоялось его первое заседание. Кроме того, подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Тулой и Горловкой (ДНР).

На встрече с молодыми учеными обсудили развитие науки и лабораторий в регионе. Губернатор также принял участие в расширенной коллегии Минобороны при президенте и в организационном заседании по подготовке Всероссийской спартакиады госслужащих.

На местном уровне прошло заключительное заседание осенней сессии областной Думы и выездное совещание по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Болохово, где муниципалитетам передали новую технику для ЖКХ.

В завершение недели стартовали новогодние Губернаторские ёлки для детей, а также был подписан закон о бюджете области на 2026 год и плановый период, где на социальную сферу заложено 65% расходов.

Уже завтра глава региона расскажет планы на следующую неделю.

