Депутаты Тульской областной Думы поздравили энергетиков с профессиональным праздником
- 11:20 22 декабря 2025
Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени регионального парламента поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с их профессиональным праздником.
В поздравлении подчеркивается, что энергетика является одной из ключевых сфер экономики страны, а созданный в России уникальный производственно-технологический комплекс обеспечивает теплом и электричеством промышленность, АПК, социальные объекты и жилой сектор.
«От вашего профессионализма, ответственности и дисциплинированности напрямую зависит стабильное энергоснабжение региона и, в конечном итоге, качество жизни граждан», — отмечается в поздравлении.
Отдельно Андрей Дубровский поблагодарил ветеранов, заложивших основу энергокомплекса региона и передающих свой богатый опыт молодым специалистам.
В завершение праздничного обращения депутаты пожелали всем работникам отрасли успехов в работе, стабильности, счастья и всего самого доброго.