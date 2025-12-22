Календарь

Депутаты Тульской областной Думы поздравили энергетиков с профессиональным праздником

  • 11:20 22 декабря 2025
post-img

Фото: Тульская областная Дума

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени регионального парламента поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с их профессиональным праздником.

В поздравлении подчеркивается, что энергетика является одной из ключевых сфер экономики страны, а созданный в России уникальный производственно-технологический комплекс обеспечивает теплом и электричеством промышленность, АПК, социальные объекты и жилой сектор.

«От вашего профессионализма, ответственности и дисциплинированности напрямую зависит стабильное энергоснабжение региона и, в конечном итоге, качество жизни граждан», — отмечается в поздравлении.

Отдельно Андрей Дубровский поблагодарил ветеранов, заложивших основу энергокомплекса региона и передающих свой богатый опыт молодым специалистам.

В завершение праздничного обращения депутаты пожелали всем работникам отрасли успехов в работе, стабильности, счастья и всего самого доброго.

Другие новости

post
Календарь

Полистаем календарь — 27 декабря

13:02 27 декабря 2025
post
Календарь

Дмитрий Миляев поздравил спасателей Тульской области с профессиональным праздником

09:40 27 декабря 2025
post
Календарь

Полистаем календарь — 26 декабря

10:15 26 декабря 2025
post
Календарь

Полистаем календарь — 25 декабря

09:30 25 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org