Татьяна Лысенко поблагодарила за работу женщин-волонтеров
- 11:15 22 декабря 2025
Председатель Тульского регионального отделения Союза женщин России Татьяна Лысенко встретилась с волонтёрами группы «Сеть Победы 71» на базе Центра гражданского патриотического воспитания молодежи МБУ «МЦ «Спектр». Это объединение активно содействует бойцам СВО, ряды которых пополняются парнями, подписавшими контракт с Министерством обороны РФ.
Группа работает на протяжении двух лет и если взять количество сетей, которые сплели эти удивительные женщины за это время, и перевести в метры, то получится около 4 километров сетей.
«Волонтерская деятельность выполняет не только функцию помощи и поддержки, но и имеет глубокий этический и нравственный смысл. Она способствует развитию общества и формированию лучших ценностей у каждого человека. Поэтому важно поддерживать и поощрять волонтерское движение и вносить свой вклад в создание лучшего и доброжелательного мира, - отметила на встрече с группой волонтеров Татьяна Лысенко, региональный координатор «Женского движения Единой России», председатель Тульского регионального отделения «Союз женщин России», член Общественной палаты Тульской области.
Вручая благодарственные письма, Татьяна Лысенко отметила: «Ваш труд часто остается незамеченным, но он невероятно важен. Каждый волонтер – это маленькая искорка, которая разжигает огонь перемен. Ваша готовность прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается, формирует основу для крепкого и сплоченного общества. Пусть каждый день будет полон новых свершений и значимых встреч. Спасибо вам за вашу работу!».
