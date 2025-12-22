СвоихНеБросаем71

Татьяна Лысенко поблагодарила за работу женщин-волонтеров

  • 11:15 22 декабря 2025
Председатель Тульского регионального отделения Союза женщин России Татьяна Лысенко встретилась с волонтёрами группы «Сеть Победы 71» на базе Центра гражданского патриотического воспитания молодежи МБУ «МЦ «Спектр». Это объединение активно содействует бойцам СВО, ряды которых пополняются парнями, подписавшими контракт с Министерством обороны РФ.

Группа работает на протяжении двух лет и если взять количество сетей, которые сплели эти удивительные женщины за это время, и перевести в метры, то получится около 4 километров сетей.

«Волонтерская деятельность выполняет не только функцию помощи и поддержки, но и имеет глубокий этический и нравственный смысл. Она способствует развитию общества и формированию лучших ценностей у каждого человека. Поэтому важно поддерживать и поощрять волонтерское движение и вносить свой вклад в создание лучшего и доброжелательного мира, - отметила на встрече с группой волонтеров Татьяна Лысенко, региональный координатор «Женского движения Единой России», председатель Тульского регионального отделения «Союз женщин России», член Общественной палаты Тульской области.

Вручая благодарственные письма, Татьяна Лысенко отметила: «Ваш труд часто остается незамеченным, но он невероятно важен. Каждый волонтер – это маленькая искорка, которая разжигает огонь перемен. Ваша готовность прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается, формирует основу для крепкого и сплоченного общества. Пусть каждый день будет полон новых свершений и значимых встреч. Спасибо вам за вашу работу!».

Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единовременная выплата на догазификацию одного домовладения в размере понесенных расходов, в том числе на приобретение газового оборудования.

Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.

По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.

Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.

В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.

Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).

По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org