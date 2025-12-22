Полистаем календарь — 22 декабря
Сегодня, 22 декабря, – День энергетика, учрежденный в 1966 году. Дата праздника не случайна. Именно в этот день в 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
Сегодня же отмечается Международный день бардовской песни. Праздник, существующий с 2000 года, официального статуса не имеет. Инициатором Дня считают Константина Шлямова – археолога и автора-исполнителя песен.
22 декабря отмечается День российской карамели. Официального статуса у праздника нет.
В самый короткий день года было принято дарить детям сладости, в том числе леденцы в форме петушков, символизировавших наступление нового года. А появились первые леденцы в XVII веке. К XIX веку ярмарки просто изобиловали разноцветными карамелями. Сегодня их изготавливают в основном ремесленники-энтузиасты.
22 декабря в нашей стране отмечается День Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил РФ, установленный в 1995 году. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1915 году, в связи с необходимостью ведения наблюдения за погодными условиями, влиявшими на ход боевых действий (шла Первая мировая война), было принято решение о создании Главного военно-метеорологического Управления. Указ подписал Николай II. Главой нового ведомства стал Борис Борисович Голицын (1862-1916) – физик, сейсмолог, геофизик.
В годы Великой Отечественной войны гидрометеорологическая служба вошла в структуру Красной Армии, для чего в 1941 году было образовано Главное Управление Гидрометеослужбы.
В послевоенные годы гидрометеослужба продолжила своё развитие.
Сегодня отмечается День образования Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), учрежденный в 1990 году. 1 января 2023 года ПФР был объединен с Фондом социального страхования и создана новая структура – Социальный фонд России (СФР).
Прообразы пенсионных выплат можно найти в истории Древней Руси, когда князья брали на себя обязательства о помощи своим воинам в случае их ранения или наступления старости. Обычно это выражалось в наделении землей.
На законодательном уровне денежное пенсионное обеспечение, правда, только для высших чинов русского флота, ввел в 1720 году Петр I.
В эпоху Екатерины II при назначении пенсии, которое оставалось избирательным, стали учитывать и безукоризненность службы – в армии, на флоте или в должности государственного чиновника. В это время появились и понятия «стаж» и «выслуга лет». Но выборочное начисление выплат в XIX веке упразднено не было.
Пенсионная система продолжала совершенствоваться. В СССР впервые начали выплачивать пенсии по случаю потери кормильца, были установлены надбавки для, например, получивших ранения и увечья во время войн.
В 1956 году в нашей стране был принят Закон «О государственных пенсиях». В 1990-е годы была проведена пенсионная реформа – появилась система персонифицированного учета и новый принцип формирования пенсионных накоплений граждан.
В 2018 году был принят закон о совершенствовании пенсионной системы РФ, предусматривавший постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан страны (от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин) и ряд изменений, связанных с размером выплат. На размер пенсионного обеспечения сегодня влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию и продолжительность стажа.
Православная церковь совершает сегодня празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», названной так в память об исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы, осознавшего глубину своего падения и с помощью Божией оставившего грешную жизнь.
Сегодня же православная церковь празднует зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Церковь называет Анну и мужа ее Иоакима Богоотцами, поскольку они были предками Иисуса Христа по плоти.
На Руси день прозвали Анна Темная, поскольку это самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния.
Беременные женщины должны были на Анну поститься, избегать ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Чтобы не навредить ребенку, им было запрещено разжигать огонь, вязать, вышивать, приниматься за любую другую работу.
День святой Анны считали своим праздником пчеловоды. Утром они приходили в омшаники и читали заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда в следующем году.
Именины отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.