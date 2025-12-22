Тульским десантникам передали очередную дополнительную гумпомощь
- 12:30 22 декабря 2025
На Курской земле вновь состоялась передача гуманитарной помощи гвардейцам-десантникам 51-го воздушно-десантного полка, в рядах которых немало парней, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.
Оборудование, средства личной гигиены, амуниция, медикаменты и многое другое, что поможет нашим бойцам, собраны и переданы жителями Суворовского района и города-героя Тулы.
Наши солдаты благодарят сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области, фермерское хозяйство «Трутень» в лице Сорокина Егора Геннадьевича, коллектив колледжа имени Рогова СП г. Суворов, волонтеров Суворовского района за создание маскировочных сетей, депутата МО город Суворов Каплунова Сергея Геннадьевича, членов поисковой организации «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ», предпринимателей Суханова Александра Сергеевича, Комарова Владимира Сергеевича, Петрунькину Татьяну Игоревну.
Особенно глубокую признательность бойцы выражают коллективу санатория (курорта) «Краинка» за оборудование Starlink. Эта интернет-платформа обеспечит эффективное взаимодействие подразделений и штаба, получение свежих разведывательных данных, мониторинг окружающей обстановки и своевременную реакцию на любые изменения.
Доставка груза осуществлена успешно, и мы продолжаем объединяться для достижения одной важной цели — нашей заслуженной Победы. Поддерживаем и помогаем бойцам всеми доступными средствами в это сложное время! Только вместе мы добьёмся успеха!
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единовременная выплата на догазификацию одного домовладения в размере понесенных расходов, в том числе на приобретение газового оборудования.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/