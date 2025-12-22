В 2026 году тульским детям сиротам выдадут 252 квартиры
- 12:15 22 декабря 2025
Заместитель председателя правительства Тульской области Игорь Казенный в рамках мониторинга хода жилищного строительства по нацпроекту посетил новый дом в поселке Плеханово.
Он пообщался с семьей новоселов — молодой парой, которым квартира была предоставлена по программе обеспечения жильем детей-сирот.
Игорь Казенный поздравил семью с наступающим Новым годом, вручил подарки и осмотрел условия проживания.
Он также отметил, что в текущем году работа в этом направлении ведется активно: в специализированный жилищный фонд региона уже передана 461 квартира для детей-сирот. С учетом предоставления жилищных сертификатов по поручению губернатора Дмитрия Миляева жильем обеспечено более 500 человек.
Планы на следующий год уже сформированы. В 2026 году для детей-сирот планируется предоставить 252 квартиры в новых домах в Туле (пос. Плеханово, мкр. Северная Мыза, п. Ленинский) и Новомосковске. Все квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ», установленной бытовой техникой и развитой инфраструктурой во дворах.
Ежегодно министерство строительства Тульской области планирует приобретать для этой цели около 300 квартир. В настоящее время уже рассматриваются новые площадки для последующего строительства.