Общество

В 2026 году тульским детям сиротам выдадут 252 квартиры

  • 12:15 22 декабря 2025
post-img

фото: портал правительства Тульской области

Заместитель председателя правительства Тульской области Игорь Казенный в рамках мониторинга хода жилищного строительства по нацпроекту посетил новый дом в поселке Плеханово.

Он пообщался с семьей новоселов — молодой парой, которым квартира была предоставлена по программе обеспечения жильем детей-сирот.

Игорь Казенный поздравил семью с наступающим Новым годом, вручил подарки и осмотрел условия проживания. 

Он также отметил, что в текущем году работа в этом направлении ведется активно: в специализированный жилищный фонд региона уже передана 461 квартира для детей-сирот. С учетом предоставления жилищных сертификатов по поручению губернатора Дмитрия Миляева жильем обеспечено более 500 человек.

Планы на следующий год уже сформированы. В 2026 году для детей-сирот планируется предоставить 252 квартиры в новых домах в Туле (пос. Плеханово, мкр. Северная Мыза, п. Ленинский) и Новомосковске. Все квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ», установленной бытовой техникой и развитой инфраструктурой во дворах.

Ежегодно министерство строительства Тульской области планирует приобретать для этой цели около 300 квартир. В настоящее время уже рассматриваются новые площадки для последующего строительства.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
