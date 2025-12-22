Культура

Сергей Ролдугин: «Сириус» должен стать мировым музыкальным центром

  • 12:25 22 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион71"/Лада Варфоломеева

Сегодня отмечается пятилетие федеральной территории «Сириус». В рамках празднования состоялась пресс-конференция с участием народных артистов России Сергея Ролдугина и Александра Сладковского. Мероприятие посетила директор ИА «Регион 71» Лада Варфоломеева.

Фестиваль, который продлится до Старого Нового года, представит уникальную программу с участием выдающихся артистов современности. О деталях рассказали художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин и художественный руководитель Госоркестра Татарстана Александр Сладковский.

Сергей Ролдугин высоко оценил возможности Концертного центра «Сириуса», назвав его будущим центром мирового культурного пространства. Он подчеркнул, что на этой сцене уже выступали такие мастера, как Денис Мацуев и Юрий Башмет.

Особое внимание в своём выступлении Ролдугин уделил роли классической музыки. «Для того, чтобы идти вперед и создавать новые концепции... нужно обязательно стоять твердо на классической основе. Если ее не будет, никуда не двинешься с успехом», — заявил виолончелист.

Фестиваль традиционно открывается в день рождения федеральной территории, которой сегодня исполнилось пять лет.

