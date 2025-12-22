Общество
В Туле пройдет встреча по мерам поддержки семей
- 12:50 22 декабря 2025
23 декабря в молодежном центре «Родина» в Туле состоится тематическая встреча, посвященная социальным гарантиям и мерам поддержки семей.
В мероприятии примут участие представители профильных министерств Тульской области. Они расскажут о действующих видах государственной помощи семьям с детьми, а также о новых подходах к сопровождению беременных.
Участники смогут задать вопросы, получить индивидуальные консультации и практические советы по интересующим их темам.
Встреча пройдет по адресу: Одоевское шоссе, 25. Приглашаются все заинтересованные жители региона.
Начало в 17:00, вход свободный.
