«Что за погода, что падает башня?»: Миляев потребовал разобраться с аварией в Епифани
- 12:46 22 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему с частично обрушившейся водонапорной башней в Епифани. Он резко отреагировал на ситуацию, задав вопрос: «Что за погода такая, что падает башня?»
Инцидент произошел 13 декабря. По предварительным данным, причиной частичного обрушения конструкции стали неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный ветер.
В тот же день силами ресурсоснабжающей организации были проведены срочные ремонтные работы. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения давление в системе было отрегулировано в обход башни. На текущий момент вода потребителям подается в штатном режиме.
Для документального оформления инцидента и решения о дальнейших действиях в адрес подрядной организации, осуществлявшей установку башни в 2023 году, было направлено официальное письмо еще 17 декабря. Однако, как сообщили на совещании, компания до сих пор не вышла на связь. В ближайшее время с ней планируют связаться повторно. Основной задачей является официальная фиксация факта повреждения и последующая замена аварийной конструкции.