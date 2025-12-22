Общество

«Что за погода, что падает башня?»: Миляев потребовал разобраться с аварией в Епифани

  • 12:46 22 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему с частично обрушившейся водонапорной башней в Епифани. Он резко отреагировал на ситуацию, задав вопрос: «Что за погода такая, что падает башня?»

Инцидент произошел 13 декабря. По предварительным данным, причиной частичного обрушения конструкции стали неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный ветер.

В тот же день силами ресурсоснабжающей организации были проведены срочные ремонтные работы. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения давление в системе было отрегулировано в обход башни. На текущий момент вода потребителям подается в штатном режиме.

Для документального оформления инцидента и решения о дальнейших действиях в адрес подрядной организации, осуществлявшей установку башни в 2023 году, было направлено официальное письмо еще 17 декабря. Однако, как сообщили на совещании, компания до сих пор не вышла на связь. В ближайшее время с ней планируют связаться повторно. Основной задачей является официальная фиксация факта повреждения и последующая замена аварийной конструкции.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org