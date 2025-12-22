В Тульской области утвердили пятилетнюю программу ремонта дорог: на 2026 год выделят 3 млрд рублей
- 13:01 22 декабря 2025
На еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева была утверждена комплексная программа развития дорожной инфраструктуры на ближайшие пять лет.
Согласно плану, с 2026 по 2030 год в регионе планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 5 тысяч километров автомобильных дорог. Финансирование работ уже запланировано: в 2026 году на эти цели будет направлено 3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.
В рамках общей программы значительные средства будут направлены и на развитие сельской инфраструктуры. Так, в ближайшие годы на ремонт 40 километров дорог в одном из районов области предусмотрено 260 миллионов рублей. Эта работа является частью государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая уделяет особое внимание модернизации местной дорожной сети.
Принятая программа призвана кардинально улучшить транспортную доступность населённых пунктов, повысить безопасность дорожного движения и комфорт для жителей региона.