Тульские единороссы поздравили юных земляков с Новым годом и приготовили для них подарки
- 13:02 22 декабря 2025
Сенатор Российской Федерации, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев приветствовал детвору и взрослых, которые пришли в понедельник на представление в Тульский цирк. Для ребят было подготовлено более тысячи новогодних сладких подарков.
«От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и регионального отделения партии «Единая Россия» от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Вы знаете, что Новый год – это праздник волшебства, праздник чудес, праздник доброты, это семейный праздник. Ребята, вы вместе со своими родителями собрались в этом прекрасном зале Тульского цирка с тем, чтобы артисты показали вам представление. Оно тоже будет волшебным, новогодним. Уверен, что оно вам очень понравится. Мы, взрослые, стараемся делать все для того, чтобы ваше детство было счастливым, прекрасным, наполненным радостью, улыбками, смехом, волшебством», – обратился к зрителям Николай Воробьев.
Сенатор пожелал нашим землякам счастья, здоровья, благополучия, и чтобы все мечты юных туляков обязательно исполнились в новогоднюю ночь.