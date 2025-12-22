Безопасность

В Туле 23 и 24 декабря проверят работу городской системы оповещения

  • 16:45 22 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион 71"

23 и 24 декабря 2025 года в Туле будут проводиться плановые проверки работоспособности системы централизованного оповещения населения. В течение дня на ключевых общественных пространствах города кратковременно включат сирены и звуковые оповещатели.

Тестирование оборудования пройдёт по следующим адресам.

Казанская набережная (несколько точек, включая ул. Советская, д. 5 и д. 11, ул. Металлистов, территория Тульского Кремля).
Молодёжный бульвар (ул. Октябрьская, д. 91).
Площадь Победы.
Сквер на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Федора Смирнова.
Площадь перед ДК «Косогорец» в посёлке Косая Гора (ул. Гагарина, д. 2).
Сквер памяти воинов-интернационалистов (пересечение ул. Каминского и ул. Демонстрации).
Набережная реки Упы (ул. Пролетарская, 1б).

Мероприятие носит профилактический характер. Его цель — убедиться в исправности системы оповещения в случае необходимости экстренного информирования жителей.

Тулякам и гостям города рекомендуют сохранять спокойствие при звуке сирен. Дополнительных действий от граждан не требуется. По всем вопросам, связанным с проверкой, можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Тулы по телефону: 47-20-34.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

