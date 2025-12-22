Закон

В Туле раскрыто убийство местного жителя, совершенное 23 года назад

  • 17:00 22 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

Следственным управлением СК России по Тульской области раскрыто убийство 20-летнего жителя региона, совершённое в декабре 2002 года. Расследование возобновлено в текущем году благодаря комплексной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников полиции, что позволило найти ключевого фигуранта.

Как установило следствие, в декабре 2002 года четверо местных жителей совершили кражу денег из магазина. Двое из них были быстро задержаны, третий скрылся за пределами области, а тело четвёртого соучастника, 20-летнего молодого человека, вскоре обнаружили без признаков жизни в лесополосе в селе Зайцево Ленинского района. В 2002 году установить убийцу не удалось, и дело было приостановлено.

«В текущем году была проведена кропотливая работа по повторному анализу всех материалов уголовного дела, — рассказали в СУ СК региона. — Установлено местонахождение третьего участника тех событий и получены новые данные, которые позволили выйти на след лица, причастного к убийству».

Им оказался один из непосредственных участников ограбления — мужчина 1979 года рождения. По версии следствия, 6 декабря 2002 года сразу после кражи все четверо отправились в село Зайцево, чтобы разделить деньги. Там между задержанным и потерпевшим вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс молодому человеку множественные удары рукоятью пистолета в голову, от чего тот скончался на месте.

На данный момент подозреваемый задержан, полностью признал вину и дал подробные показания. Суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

