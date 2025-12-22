Тульские бойцы завоевали 9 наград на чемпионате федеральных округов
- 18:00 22 декабря 2025
Воспитанники тульской спортивной школы «Восток» успешно выступили на крупных межрегиональных соревнованиях по тайскому боксу (муайтай), проходивших с 15 по 21 декабря в селе Покровское Московской области. В турнире участвовали 500 спортсменов из 21 региона страны.
Тульская команда завоевала в сумме 9 призовых мест в различных возрастных и весовых категориях.
Золотым призёром чемпионата стал Шамиль Мусаев.
Серебряные награды завоевали Владислав Гуркин, Ульяна Хрисанова, Никита Свитнев, Мухамед Джураев и Алина Гиясова.
Бронзовыми призёрами турнира стали Кирилл Морозов, Александр Савкин и Полина Кузнецова.
Кроме медалей, туляки получили и специальные награды: Владислав Гуркин был удостоен кубка «За волю к победе», а Андрей Степанов признан лучшим судьёй соревнований.
Подготовкой спортсменов к стартам занимались тренеры Абдулазиз Малаалиев и Офелия Маргарян.