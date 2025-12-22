Цирковая сказка «Жар-птица» стала новогодним подарком для тульских детей от «Единой России»
- 17:30 22 декабря 2025
22 декабря в Тульском государственном цирке прошло праздничное новогоднее шоу «Жар-птица», организованное региональным отделением партии «Единая Россия». Билеты на представление стали подарком для более чем тысячи гостей, среди которых были представители Народного фронта, волонтёры, сотрудники некоммерческих организаций, а также члены партии с детьми и внуками.
С приветственным словом к зрителям обратился сенатор Российской Федерации, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев. Он отметил, что мероприятие проходит по поручению губернатора Дмитрия Миляева и уже стало доброй традицией.
«Мы поздравляем наших главных зрителей — детей — с наступающим Новым годом и Рождеством, — сказал Николай Воробьев. — Нашим ребятам мы подготовили замечательные сладкие подарки, которые получат не только зрители, присутствующие на представлении, но и дети со всей области, включая ребят из семей участников СВО и тех, кто находится в сложной ситуации. Праздник должен прийти к каждому ребёнку, где бы он ни находился».
В организации праздника активное участвовали волонтёры «Молодой Гвардии Единой России». Перед началом шоу и в антракте маленьких зрителей развлекали ростовые куклы — белые медведи-единороссы. Для гостей было подготовлено более 1000 сладких подарков.
Зрители высоко оценили праздничное настроение и атмосферу представления. «У меня трое детей — три мальчика. Новый год для нас — это особенный праздник, это сказка. Цирк создаёт особую атмосферу праздника, где сказка оживает и наполняет сердца радостью», — поделился впечатлениями один из родителей.
Благотворительная акция «Единой России» направлена на то, чтобы поддержать семьи с детьми, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, и подарить им настоящий новогодний праздник.