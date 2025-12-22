Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp* в России
- 17:15 22 декабря 2025
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально предупредила о возможности полной блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России в ближайшее время. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства 22 декабря.
В Роскомнадзоре отметили, что сервис продолжает нарушать российское законодательство. По данным ведомства, мессенджер используется для организации противоправной деятельности, включая террористические акты, вербовку, мошенничество и иные преступления против россиян.
«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Как пояснили в службе, ограничительные меры вводятся поэтапно, чтобы у пользователей было время перейти на альтернативные платформы. В ведомстве рекомендовали гражданам России использовать национальные сервисы для обмена сообщениями.
WhatsApp* принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории страны запрещена.
Ранее Роскомнадзор уже вводил ограничения на работу мессенджера, однако теперь речь идёт о полной блокировке в случае невыполнения требований.