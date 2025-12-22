Дмитрий Миляев исполнил новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации
- 17:45 22 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня лично поздравил с наступающим праздником воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В предновогодней встрече приняли участие 16 ребят — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые отличились в учёбе, спорте и творчестве.
«В новогоднюю ночь даже взрослые верят в сказку и под бой курантов загадывают желание. Пусть в новом году сбудутся все мечты. Вы – наше будущее, именно от вас зависит процветание нашей большой страны. С наступающим Новым годом!» — обратился к детям глава региона.
Губернатор исполнил заветные желания ребят, вручив каждому персональный подарок. Среди них были умные часы, мультиварка, самокат, профессиональный туристический бинокль и спортивные роликовые коньки. После вручения подарков Дмитрий Миляев пообщался с детьми и сотрудниками центра за праздничным чаепитием.