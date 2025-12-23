Полистаем календарь — 23 декабря
- 09:30 23 декабря 2025
Сегодня, 23 декабря, – День дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, учрежденный в 1999 году как День дальней авиации Военно-воздушных сил России. Изменение названия произошло в 2015-м, когда был создан новый вид Вооруженных Сил РФ – Воздушно-космические силы.
Началом развития дальней авиации в нашей стране считают 23 декабря 1913 года. В этот день тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», созданный конструктором Игорем Сикорским, совершил первый полет. А 23декабря 1914 года Николай IIиздал указ о формировании эскадры таких самолетов. Это была первая в мире эскадра тяжелых бомбардировщиков.
В годы Первой мировой войны бомбардировщики выполнили несколько сотен полетов, потерян быллишь один «Илья Муромец».
В 1917 году в эскадребыло уже 20 бомбардировщиков. Но все они в сентябре того же года из-за угрозы захвата противником были уничтожены.
Позднее дальняя авиация была возрождена и получила новое развитие.
Православная церковь чтит сегодня память святителя Иоасафа, епископа Белгородского, положившего много сил на развитие церкви, и мученика Мины Красноречивого.
На Руси Мину почитали как исцелителяот глазных болезней и верили, что он не только лечит глаза, но и снимает с них пелену, мешающую отличать добро от зла и правду – от лжи.
Именины отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.