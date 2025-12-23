Транспорт
В Туле с 24 по 27 декабря изменится движение трамваев на Советской
- 09:15 23 декабря 2025
Схема движения трамваев в центре Тулы временно изменится на этой неделе. Ограничения, связанные с ремонтом путей, переносятся со вторника, 23 декабря, на среду, 24 декабря.
Как сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации, ремонт трамвайных путей на участке улицы Советской от Оборонной до Фридриха Энгельса продлится с 24 по 27 декабря включительно. Причина продления сроков — необходимость завершить ремонт участка улично-дорожной сети на пересечении улиц Советской и Мосина.
На это время трамваи маршрутов № 3, 9 и 12 будут пущены по объездному пути — через Демидовскую плотину.
