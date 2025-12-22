Закон

В Туле задержана группа, причастная к организации незаконной миграции

  • 16:00 22 декабря 2025
post-img

Скриншот из видеоматериала Следственного комитета России по Тульской области

В Туле правоохранительные органы задержали пятеро участников организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России. Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, группа в составе двух мужчин и трёх женщин наладила схему фиктивной легализации иностранцев. За денежное вознаграждение они подыскивали мигрантов, которым помогали оформить фиктивную регистрацию и фиктивное трудоустройство на территории Тульской области.

Используя подложные документы, злоумышленники подавали заявления в миграционную службу для получения их подопечными свидетельств участников Государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников. Через эту схему было организовано незаконное пребывание в России 22 иностранных граждан.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Суд избрал для троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу, для ещё двух — домашний арест. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной группы), что грозит лишением свободы на срок до семи лет.
 
 

