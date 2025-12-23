Безопасность

Тульский ОРТПЦ просит избегать улицу Скуратовскую из-за риска падения льда

  • 17:44 23 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Жителей Тулы предупредили об опасности падения льда и сосулек с высотной мачты телецентра на улице Скуратовской. Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» просит водителей и пешеходов по возможности избегать передвижения в районе этого объекта.

Причина опасности — сезонное обледенение металлоконструкций телемачты из-за наступления холодов и перепадов суточных температур. При оттепелях или оттаивании лед может срываться с большой высоты.

Для пешеходов, которым необходимо пройти по этой улице, организован безопасный маршрут. Рекомендуется двигаться исключительно под защитной сеткой, установленной по нечетной стороне улицы Скуратовской. Водителям советуют выбрать для проезда альтернативные пути.

Специалисты телецентра следят за обстановкой. Ограничения будут действовать до стабилизации температурного режима и снижения риска обледенения.

