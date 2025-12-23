ЖКХ
24 декабря на улицах Оружейной, 9 Мая и Седова в Туле отключат холодную воду
- 17:55 23 декабря 2025
В среду, 24 декабря, часть жителей Тулы останется без холодной воды из-за плановых ремонтных работ на сетях. Отключение затронет дома на трех улицах в Центральном районе города.
Подача воды будет прекращена с 10:00 до окончания работ по следующим адресам:
-
ул. Оружейная, дом 36;
-
ул. 9 Мая, дома 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20/2, 21;
-
ул. Седова, дом 3а.
Как информирует АО «Тулагорводоканал», после восстановления подачи возможно временное ухудшение качества воды: повышение мутности и содержания железа. Коммунальщики рекомендуют жителям затронутых домов заранее запасти необходимое количество воды для бытовых нужд.
Точные сроки окончания работ не указаны. За дополнительной информацией абоненты могут обратиться в АО «Тулагорводоканал».