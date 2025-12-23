ЖКХ

24 декабря на улицах Оружейной, 9 Мая и Седова в Туле отключат холодную воду

  • 17:55 23 декабря 2025
post-img

Фото: Елена Кузнецова

В среду, 24 декабря, часть жителей Тулы останется без холодной воды из-за плановых ремонтных работ на сетях. Отключение затронет дома на трех улицах в Центральном районе города.

Подача воды будет прекращена с 10:00 до окончания работ по следующим адресам:

  • ул. Оружейная, дом 36;

  • ул. 9 Мая, дома 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20/2, 21;

  • ул. Седова, дом 3а.

Как информирует АО «Тулагорводоканал», после восстановления подачи возможно временное ухудшение качества воды: повышение мутности и содержания железа. Коммунальщики рекомендуют жителям затронутых домов заранее запасти необходимое количество воды для бытовых нужд.

Точные сроки окончания работ не указаны. За дополнительной информацией абоненты могут обратиться в АО «Тулагорводоканал».

Другие новости

post
ЖКХ

В Тульской области усилены работы по уборке снега и обеспечению проезда спецтехники

11:15 27 декабря 2025
post
ЖКХ

В 163 тульских домах завтра не будет света

13:45 25 декабря 2025
post
ЖКХ

В Туле 25 декабря некоторые дома останутся без света

13:17 24 декабря 2025
post
ЖКХ

Дмитрий Миляев указал «Тулэнерго» срочно исправить системные сбои в работе после жалоб жителей

14:05 22 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org