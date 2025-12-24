Безопасность

Мошенники в Тульской области шантажируют предприятия угрозами о «нелегалах»

  • 12:20 24 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион 71"

В Тульской области выявлена новая мошенническая схема, направленная на предприятия. Как сообщила межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, злоумышленники массово рассылают электронные письма руководителям компаний. Об этом рассказывают «ТулаСМИ».

В письмах мошенники ложно заявляют о наличии в организации нелегально работающих сотрудников. От имени вымышленных контролирующих органов мошенники требуют в трёхдневный срок предоставить подробные внутренние данные о компании, включая персональную информацию о работниках. Для запугивания они также угрожают предприятиям проверками и серьёзными проблемами.

В качестве «официального» требования преступники включают в письмо QR-код, по которому предлагается перечислить государственную пошлину за рассмотрение несуществующего дела.

Эксперты межведомственной комиссии дают чёткие рекомендации.

Ни в коем случае не переходить по ссылкам и не сканировать QR-коды из подобных писем.
Не предоставлять никаких внутренних данных или персональных сведений о сотрудниках.
Удалить полученное сообщение, не вступая в диалог с отправителями.
При возникновении сомнений обращаться за разъяснениями напрямую в официальные надзорные органы по известным контактам.

