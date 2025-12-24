Более 250 тысяч туляков получили помощь в «Моем семейном центре» за 3 года
- 10:00 24 декабря 2025
С момента открытия в 2021 году «Мой семейный центр» в Туле стал ключевой точкой поддержки для семей региона. За три года работы его услугами воспользовались более 250 тысяч жителей Тульской области. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в Max.
Учреждение, расположенное на ул. Гоголевской, д. 71, было создано по принципу «единого окна», чтобы избавить семьи от необходимости обращаться в несколько инстанций для получения государственной поддержки и помощи в сложных жизненных ситуациях.
«Мой семейный центр» предоставляет комплексную помощь: от экстренного приёма и психологической поддержки до правового сопровождения, медиативных услуг и социальной реабилитации женщин и детей с возможностью временного проживания.
В 2025 году на базе центра были открыты пункт проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет и кабинет социального помощника, где будущие мамы могут узнать о мерах поддержки во время визита к врачу.
«Продолжаем работать над тем, чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья», — отмечает Миляев.
Больше информации о мерах поддержки семей в регионе доступно на портале семья71.рф, а также по единому номеру 129.