Общество

Более 250 тысяч туляков получили помощь в «Моем семейном центре» за 3 года

  • 10:00 24 декабря 2025
post-img

Фото: канал Дмитрия Миляева в Max

С момента открытия в 2021 году «Мой семейный центр» в Туле стал ключевой точкой поддержки для семей региона. За три года работы его услугами воспользовались более 250 тысяч жителей Тульской области. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в Max.

Учреждение, расположенное на ул. Гоголевской, д. 71, было создано по принципу «единого окна», чтобы избавить семьи от необходимости обращаться в несколько инстанций для получения государственной поддержки и помощи в сложных жизненных ситуациях.

«Мой семейный центр» предоставляет комплексную помощь: от экстренного приёма и психологической поддержки до правового сопровождения, медиативных услуг и социальной реабилитации женщин и детей с возможностью временного проживания.

В 2025 году на базе центра были открыты пункт проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет и кабинет социального помощника, где будущие мамы могут узнать о мерах поддержки во время визита к врачу.

«Продолжаем работать над тем, чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья», — отмечает Миляев. 

Больше информации о мерах поддержки семей в регионе доступно на портале семья71.рф, а также по единому номеру 129.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

