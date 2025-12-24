Общество

В зону СВО из Тулы отправился новогодний гуманитарный конвой

  • 10:30 24 декабря 2025
Фото: Правительство Тульской области

В преддверии Нового года из Тульской области в зону специальной военной операции и на присоединённые территории отправился крупный гуманитарный конвой. Общий вес груза составил около 700 тонн. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в Max.

Помощь была собрана совместными усилиями жителей региона, правительства области, предпринимателей, депутатов, активистов Народного фронта и общественных организаций.

В рамках акции по заявкам тульских бойцов на передовую были доставлены 45 автомобилей, 10 квадроциклов, более 50 мотоциклов и другая необходимая техника. Для военнослужащих и жителей Горловки и Курахово собраны тёплые вещи, 3500 наборов с продукцией тульских производителей, стройматериалы и отопительные приборы.

Особое внимание было уделено детям. Две тысячи новогодних подарков с развивающими играми, книгами и сладостями получили ребята из Мариуполя, Курахово и Горловки. Для них также выступили с концертами творческие коллективы из Тульской области.

«Спасибо всем, кто помогал собирать груз. Мы поддерживаем моральный дух наших военнослужащих и мирных жителей, даём им понять, что они не одни – за ними стоит вся страна. Вместе мы приближаем нашу Победу!» — отметил Миляев.
 
 

