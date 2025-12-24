Владимир Путин отметил заслуги туляков
- 11:16 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами и распоряжение «О поощрении».
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена коллективу Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена директор ООО «Горпродснаб» Александра Реуцкая.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена водителю-экспедитору ООО «СтройЭталон финанс» Виталию Баранову.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено воспитателю Головеньковского детского дома-интерната Ирине Фадеевой.