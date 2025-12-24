Безопасность
Проверка системы оповещения в Туле отменена из-за опасности атаки БПЛА
- 10:10 24 декабря 2025
Плановую проверку работоспособности системы оповещения населения, запланированную на сегодня, 24 декабря, в Туле и Тульской области отменили.
В связи с сохраняющейся опасностью атаки БпЛА принято решение об отмене сегодня проверки работоспособности системы оповещения населения в Туле и Тульской области.
Проверка, в ходе которой должны были включить сирены на улицах города, переносится на более поздний срок. О новой дате будет сообщено дополнительно.
