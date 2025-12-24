Безопасность

Проверка системы оповещения в Туле отменена из-за опасности атаки БПЛА

  • 10:10 24 декабря 2025
post-img

Плановую проверку работоспособности системы оповещения населения, запланированную на сегодня, 24 декабря, в Туле и Тульской области отменили.

Проверка, в ходе которой должны были включить сирены на улицах города, переносится на более поздний срок. О новой дате будет сообщено дополнительно.

 

