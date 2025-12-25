Погода
В Туле сегодня до -4°C и небольшой снег
- 09:00 25 декабря 2025
Сегодняшний день в Туле будет менее морозным, чем вчера. Синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическим небольшим снегом.
По данным Gismeteo, в четверг, 25 декабря, в городе будет пасмурно. Утром температура составит около -7°C, днём воздух прогреется до -4°C. Ветер западный, порывистый, до 8 м/с. Атмосферное давление утром составит 755 мм рт. ст., а уже к вечеру упадет на 10 единиц. Барометры покажут 745 мм рт. ст. Влажность воздуха — около 90%.
Ночью облачность сохранится, продолжится небольшой снег. Температура опустится до -3°C. Ветер останется западным, до 9 м/с. Высота снежного покрова достигнет 6,3 см.
