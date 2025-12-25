В Тульской области за сутки на пожарах погибли два человека, ещё двое спасены
- 10:36 25 декабря 2025
За прошедшие сутки, 24 декабря, в Тульской области произошло 5 пожаров. В результате двух из них погибли люди, но благодаря оперативным действиям очевидцев и спасателей были спасены две женщины.
Трагические случаи произошли в Кимовске и Туле. На улице Кимовская в Кимовске при возгорании в строении погиб 71-летний мужчина. На улице Осташева в Туле во время пожара в частном доме скончался 75-летний мужчина. Однако на этом же пожаре до прибытия расчётов очевидцы успели спасти 74-летнюю женщину, а пожарные звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства эвакуировали из задымлённого помещения ещё одну женщину (её личность устанавливается). Обе спасённые с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы.
Также пожары были зарегистрированы в посёлке Центральный Арсеньевского района (в неэксплуатируемом сооружении), на улице Бежковская в Туле (в жилом доме с пристройкой и гараже, где находился автомобиль), в рабочем посёлке Первомайский Щёкинского района (в неэксплуатируемом сооружении).
При этих происшествиях обошлось без пострадавших.