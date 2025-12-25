Полистаем календарь — 25 декабря
- 09:30 25 декабря 2025
Сегодня, 25 декабря, – Рождество Христово по Новоюлианскому (Григорианскому) календарю.
Традиция отмечать Рождество 25 декабря, или 7 января (по Юлианскому календарю), связана с языческим праздником в честь бога Сатурна. Его проводили в Древнем Риме в дни зимнего солнцестояния и называли Сатурналиями.
Праздник Светлого Рождества Христова представляет собой одну из самых красивых христианских традиций.
Сегодня же отмечается славянский праздник Коляда – комплекс зимних святочных обычаев и обрядов. Колядой в народной традиции называют рождественский Сочельник, сам праздник Рождества Христова и Святки от Рождества до Крещения.
Имя «Коляда» связано со словом «коло» («круг»), древнейшим символом солнечного диска.
Коляда в мифологии славян – солнце-младенец, рождающийся в самую темную ночь года (в момент зимнего солнцестояния) и символизирующий начало нового годового цикла и обновление природы.
В этот праздник дети и молодежь собирались у окон зажиточных крестьян и величали хозяев в песнях – колядовали, получая за это подарки; устраивали святочные игрища и гадания.
Православная церковь чтит сегодня память святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца, почитаемого на Руси издревле. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным.
На Руси этот день, приходящийся на поворот солнца на лето, прозвали Спиридоновым поворотом, или Солнцеворотом.
На Спиридона запрещено было работать, зато полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.
Именины отмечают Александр, Спиридон.