При пожаре в частном доме в Туле погиб мужчина, две женщины госпитализированы
- 10:03 25 декабря 2025
В среду в Туле на улице Осташева произошёл пожар в частном жилом доме, унёсший жизнь одного человека. Ещё два человека получили тяжёлые отравления продуктами горения.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через несколько минут после получения сигнала. Возгорание было локализовано и ликвидировано на площади 31 квадратный метр. В тушении участвовали 20 человек и 6 единиц техники МЧС России.
Спасти одного из жильцов не удалось. На месте пожара обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. С отравлением продуктами горения в больницу доставлены 56-летняя и 80-летняя женщины. Их состояние оценивается как тяжёлое.
