В ходе ночной атаки над Тульской областью сбито 12 беспилотников
- 10:50 25 декабря 2025
Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации в ходе ночного дежурства отразили воздушную атаку над территорией Тульской области. С 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря в небе региона было уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации оперативных служб, в результате инцидента пострадавших нет. Наземных повреждений зданий или критической инфраструктуры также не зафиксировано. Ситуация в регионе находится под контролем, все экстренные службы работают в штатном режиме.
В связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА жителям области напоминают о правилах безопасности.
Избегайте открытых пространств и по возможности укройтесь в здании.
Отойдите от окон во внутренние помещения.
Не проводите фото- и видеосъёмку работы сил противовоздушной обороны.
Следите за информацией из официальных источников.
Напоминаем, что за нарушение правил безопасности, в том числе за съёмку и публикацию координат работы ПВО, предусмотрена административная и уголовная ответственность.