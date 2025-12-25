Безопасность
ГАИ рассказала тулякам о безопасности детей на дороге
- 11:50 25 декабря 2025
В период зимних каникул инспекторы усилили профилактику ДТП с участием детей.
В ГАИ обратили внимание, что самая рискованная ситуация – не большая трасса, а привычный путь до школы, магазина или площадки, где ребёнок действует на автомате и перестаёт внимательно смотреть по сторонам.
Как разъяснили сотрудники ГАИ, в тёмное время суток лучше использовать световозвращающие элементы на одежде или рюкзаке, а при выходе на проезжую часть убедиться в безопасности перехода.
