Безопасность
Тульским родителям напомнили о безопасности детей на льду
- 12:00 25 декабря 2025
В преддверии зимних каникул спасатели провели профилактические мероприятия и попросили родителей заранее объяснить детям, как вести себя на льду, чтобы прогулка или поход на каток не закончились травмой.
При проведении мероприятий сотрудники МЧС рассказали, что детям не стоит выходить на лёд без разрешения взрослых.
На катке специалисты рекомендовали придерживаться простого правила потока: кататься в общем направлении, не пересекать площадку резко и не устраивать игры с толчками, потому что на скользкой поверхности любой случайный контакт легко превращается в падение.
Другие новости
Безопасность