Безопасность

Тульским родителям напомнили о безопасности детей на льду

  • 12:00 25 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

В преддверии зимних каникул спасатели провели профилактические мероприятия и попросили родителей заранее объяснить детям, как вести себя на льду, чтобы прогулка или поход на каток не закончились травмой.

При проведении мероприятий сотрудники МЧС рассказали, что детям не стоит выходить на лёд без разрешения взрослых.

На катке специалисты рекомендовали придерживаться простого правила потока: кататься в общем направлении, не пересекать площадку резко и не устраивать игры с толчками, потому что на скользкой поверхности любой случайный контакт легко превращается в падение.

Другие новости

post
Безопасность

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12 27 декабря 2025
post
Безопасность

В Тульской области усилят меры безопасности на объектах ТЭК во время праздников

17:00 26 декабря 2025
post
Безопасность

Тульские росгвардейцы провели спецучения по задержанию «злоумышленника» в квартире

16:00 26 декабря 2025
post
Безопасность

В Тульской области выявили шесть «черных» кредиторов

13:55 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org