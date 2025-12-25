Закон

В Туле после совместного застолья женщина украла у знакомого смартфон, часы и перстень

  • 12:08 25 декабря 2025
post-img

Фото: УМВД России по Тульской области

В Пролетарском округе Тулы полиция раскрыла кражу, которую подозреваемая совершила в гостях у знакомого. В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» обратился 45-летний мужчина и сообщил, что после застолья у него из квартиры на улице Кутузова пропали смартфон, наручные часы и серебряный перстень. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 54 тысячи рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — ею оказалась 41-летняя знакомая потерпевшего. При задержании женщина призналась в совершённой краже. Часть похищенного имущества у неё была изъята.

По данному факту следователем следственного управления УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

