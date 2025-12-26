Анастасия Дементьева: Выражаю бойцам СВО глубокие слова благодарности за ваш подвиг, стойкость и мужество
- 11:46 26 декабря 2025
В преддверии новогодних праздников первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и депутат гордумы, главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одном из тульских госпиталей.
От имени Главы города Тулы Алексея Эрка и депутатского корпуса Анастасия Дементьева поздравила бойцов с наступающими праздниками, пожелала сил и скорейшего выздоровления.
– Выражаю глубокие слова благодарности за ваш подвиг, стойкость и мужество. Вся команда госпиталя делает все возможное, чтобы ваше восстановление было как можно более быстрым и полным. Нам хочется, чтобы в эти предпраздничные дни вы чувствовали поддержку и заботу. Сейчас вы находитесь далеко от своих родных и близких. Надеемся, что подарки и поздравления подарят вам тепло главного семейного праздника, – сказала Анастасия Олеговна.
Депутаты передали военнослужащим подарки, а также трогательные письма от тульских школьников. Эта поддержка так необходима нашим героям, ряды которых пополняются отважными парнями, подписавшими контракт с Министерством обороны РФ.
Анна Савищева обращаясь к бойцам отметила, что детские письма и поделки, которое юные туляки подготовили для них, наполнены особым теплом и благодарностью.
– У многих из этих ребят сейчас папы, а порой и мамы, находятся на передовой и выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Эти письма наполнены искренней признательностью за ваш героизм. Пусть они помогут вам поддержать бодрость духа на пути выздоровления! – отметила Анна Александровна.
В рамках визита для бойцов был организован концерт. Перед защитниками выступили артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков и эстрадный тульский певец Евгений Гречишкин.
В отделения госпиталя были переданы партии мандаринов и подарки для каждого бойца. Ранее депутатами закуплены новогодние украшения для двух высоких уличных елей на территории медучреждения, приобретены шары и гирлянды.
Депутаты Тульской городской Думы на постоянной основе оказывают дополнительную помощь военнослужащим и их семьям. Эта работа ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Миляева и включает в себя как адресную помощь в госпиталях, отправку гуманитарных грузов на передовую, так и комплекс мер по поддержке участников СВО и их близких.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/