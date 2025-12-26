СвоихНеБросаем71

Анастасия Дементьева: Выражаю бойцам СВО глубокие слова благодарности за ваш подвиг, стойкость и мужество

  • 11:46 26 декабря 2025
post-img

В преддверии новогодних праздников первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и депутат гордумы, главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева посетили военнослужащих, находящихся на лечении в одном из тульских госпиталей.

От имени Главы города Тулы Алексея Эрка и депутатского корпуса Анастасия Дементьева поздравила бойцов с наступающими праздниками, пожелала сил и скорейшего выздоровления.

– Выражаю глубокие слова благодарности за ваш подвиг, стойкость и мужество. Вся команда госпиталя делает все возможное, чтобы ваше восстановление было как можно более быстрым и полным. Нам хочется, чтобы в эти предпраздничные дни вы чувствовали поддержку и заботу. Сейчас вы находитесь далеко от своих родных и близких. Надеемся, что подарки и поздравления подарят вам тепло главного семейного праздника, – сказала Анастасия Олеговна.

Депутаты передали военнослужащим подарки, а также трогательные письма от тульских школьников. Эта поддержка так необходима нашим героям, ряды которых пополняются отважными парнями, подписавшими контракт с Министерством обороны РФ.

Анна Савищева обращаясь к бойцам отметила, что детские письма и поделки, которое юные туляки подготовили для них, наполнены особым теплом и благодарностью.

– У многих из этих ребят сейчас папы, а порой и мамы, находятся на передовой и выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Эти письма наполнены искренней признательностью за ваш героизм. Пусть они помогут вам поддержать бодрость духа на пути выздоровления! – отметила Анна Александровна.

В рамках визита для бойцов был организован концерт. Перед защитниками выступили артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков и эстрадный тульский певец Евгений Гречишкин.

В отделения госпиталя были переданы партии мандаринов и подарки для каждого бойца. Ранее депутатами закуплены новогодние украшения для двух высоких уличных елей на территории медучреждения, приобретены шары и гирлянды.

Депутаты Тульской городской Думы на постоянной основе оказывают дополнительную помощь военнослужащим и их семьям. Эта работа ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Миляева и включает в себя как адресную помощь в госпиталях, отправку гуманитарных грузов на передовую, так и комплекс мер по поддержке участников СВО и их близких.

***

Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.

Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.

По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.

Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.

В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.

Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).

По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/

Другие новости

post
СвоихНеБросаем71

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50 27 декабря 2025
post
СвоихНеБросаем71

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46 27 декабря 2025
post
СвоихНеБросаем71

В Арсеньево прошла презентация книги Виктора Борисова о героях СВО

13:37 27 декабря 2025
post
СвоихНеБросаем71

Алексей Эрк: Победа куется как на передовой, так и в тылу

13:40 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org