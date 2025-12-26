Прокуратура обеспечила ввод в эксплуатацию проблемного дома в ЖК «Айсберг» после задержек
- 13:00 26 декабря 2025
Многоквартирный дом в жилом комплексе «Айсберг» в Ленинском районе введён в эксплуатацию после длительных задержек. Этого удалось добиться благодаря системному надзорному сопровождению органов прокуратуры Тульской области.
Основанием для вмешательства прокуроров стали неоднократные срывы застройщиком, ООО «ГК «Айсберг», сроков строительства и передачи квартир дольщикам. В рамках межведомственной рабочей группы были разработаны меры для защиты прав граждан, что позволило избежать приостановки возобновлённого в 2024 году строительства.
В 2025 году прокуратура Ленинского района внесла застройщику представление об устранении нарушений. В результате на объекте усилен контроль за документацией, установлены дополнительные ограждения, увеличено освещение и налажен вывоз мусора. Генеральный директор компании был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 15 тысяч рублей.
Прокурор Тульской области Сергей Зеленцов лично выезжал на объект, отметив результативность работ. 1 декабря застройщик получил заключение о соответствии проекта, а 18 декабря — разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Передача квартир участникам долевого строительства остается на контроле областной прокуратуры.