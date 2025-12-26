СК России возбудит дело по факту мошенничества при строительстве дома для инвалида в Тульской области
- 12:15 26 декабря 2025
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Тулы, являющегося инвалидом.
Как установлено, в мае прошлого года заявитель заключил договор с индивидуальным предпринимателем на строительство жилого дома в деревне Медвенка. Оплата услуг производилась, в том числе, за счёт средств льготной ипотеки. Однако застройщик в установленные сроки работы не выполнил, после чего прекратил связь с заказчиком. Строительство было заброшено.
Многочисленные попытки потерпевшего добиться справедливости через местные правоохранительные органы результата не принесли. После обращения в Информационный центр СК России ситуация взята на личный контроль председателем ведомства. Начата доследственная проверка для установления всех обстоятельств и возбуждения уголовного дела.