СК России возбудит дело по факту мошенничества при строительстве дома для инвалида в Тульской области

  • 12:15 26 декабря 2025
фото: Сергей Киреев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Тулы, являющегося инвалидом.

Как установлено, в мае прошлого года заявитель заключил договор с индивидуальным предпринимателем на строительство жилого дома в деревне Медвенка. Оплата услуг производилась, в том числе, за счёт средств льготной ипотеки. Однако застройщик в установленные сроки работы не выполнил, после чего прекратил связь с заказчиком. Строительство было заброшено.

Многочисленные попытки потерпевшего добиться справедливости через местные правоохранительные органы результата не принесли. После обращения в Информационный центр СК России ситуация взята на личный контроль председателем ведомства. Начата доследственная проверка для установления всех обстоятельств и возбуждения уголовного дела.

