Госдума рассмотрит законопроект об отпуске для пострадавших в ЧС

  • 16:15 26 декабря 2025
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который предусматривает дополнительные трудовые гарантии для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован 26 декабря в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает «Парламентская газета».

Согласно инициативе, работники, попавшие в зону ЧС природного или техногенного характера, получат право на один дополнительный оплачиваемый выходной день; отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней.

Эти меры поддержки будут предоставляться при одновременном соблюдении ряда условий, включая фактическое проживание в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества в результате стихийного бедствия или аварии. Подтверждать эти факты будут органы местного самоуправления.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс РФ подготовлены во исполнение поручения Президента России. Они позволят пострадавшим выделить необходимое время на восстановление документов, получение положенных мер господдержки и налаживание быта.

Точный порядок и условия предоставления таких дней определит Правительство РФ. Законопроект предполагает, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

