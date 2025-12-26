Дмитрий Миляев вручил награды спасателям Тульской области
- 13:20 26 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил спасателей региона с профессиональным праздником и вручил им награды. Торжественная церемония состоялась сегодня в Доме Дворянского собрания в Туле.
Обращаясь к героям дня, глава региона отметил: «Мужество и отвага всегда отличают спасателей Тульской области, ваша безупречная выучка — надёжный гарант безопасности». Он также выразил благодарность тем, кто участвует в СВО: «Гордимся нашими защитниками и ждём домой с Победой. Спасибо за готовность прийти на помощь людям».
В ходе мероприятия губернатор вручил отличившимся медали «Честь и мужество», благодарности губернатора и ценные подарки. Церемония стала признанием высокого профессионализма и самоотверженности сотрудников спасательных служб региона.