В Тульской области горели жилой дом, дача и «заброшка»
- 10:41 21 декабря 2025
20 декабря в Тульской области зафиксировали три пожара и три ДТП.
В Узловском районе на ул. Айвазовского произошло возгорание в жилом доме. Огонь потушили на 24 квадратах 13 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России.
В Веневском районе на ул. Центральная загорелся дачный дом, пожар ликвидировали на 15 квадратах 6 человек и 2 единицы техники.
В Заокском районе в СНТ «Заокское» на 84 квадратах огонь охватил заброшенное здание. На месте работали 7 спасателей и 3 единицы техники.
Ни в одном из происшествий пострадавших нет.
Также тульские спасатели ликвидировали последствия трех дорожных аварий в Туле.
