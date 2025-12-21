Происшествия

В Тульской области горели жилой дом, дача и «заброшка»

  • 10:41 21 декабря 2025
post-img

Фото: Тульское облуправление МЧС

20 декабря в Тульской области зафиксировали три пожара и три ДТП.

В Узловском районе на ул. Айвазовского произошло возгорание в жилом доме. Огонь потушили на 24 квадратах 13 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России.

В Веневском районе на ул. Центральная загорелся дачный дом, пожар ликвидировали на 15 квадратах 6 человек и 2 единицы техники.

В Заокском районе в СНТ «Заокское» на 84 квадратах огонь охватил заброшенное здание. На месте работали 7 спасателей и 3 единицы техники.

Ни в одном из происшествий пострадавших нет.

Также тульские спасатели ликвидировали последствия трех дорожных аварий в Туле.

