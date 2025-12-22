У жителя Богородицка конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде
- 12:45 22 декабря 2025
Богородицкий районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как установлено в ходе судебного заседания, в ночь на 19 октября мужчина, уже лишенный водительских прав и находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Lada Priora. Его противоправное движение пресекли сотрудники ГИБДД на улице Шахтной в Богородицке. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей и лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. В качестве дополнительной меры автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.