Общество

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2025 году

  • 16:15 22 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион 71"

Российская кинологическая федерация (РКФ) по традиции подвела итоги года, опубликовав рейтинг самых популярных пород собак в стране. Данные основаны на статистике Всероссийской единой родословной книги РКФ, куда ежегодно вносят более 240 тысяч щенков 273 различных пород. Об этом сообщает «Первый Тульский».

Новый рейтинг принёс изменения. Десятка лидеров 2025 года выглядит так:

Немецкий шпиц
Чихуахуа
Вельш корги пемброк
Пудель
Немецкая овчарка
Кавалер кинг чарльз спаниель
Йоркширский терьер
Лабрадор ретривер 
Среднеазиатская овчарка
Джек рассел терьер (новая позиция в топ-10)

В топ-10 в этом году попал джек рассел терьера, который потеснил японскую породу сибу, занимавшую последнее место в прошлые годы. Как отмечают эксперты РКФ, это связано с разницей в характере: джек рассел — собака очень активная и игривая, в то время как сибу — более сдержанная и независимая, требующая особого подхода к дрессировке.

В целом, тренд на небольших и средних собак, идеальных для городских квартир, сохраняется. Большинство пород из рейтинга — неприхотливые, компанейские питомцы, с которыми легко в общении и уходе. Устойчивая популярность немецкой овчарки и среднеазиатской овчарки свидетельствует о том, что спрос на охранных собак также остаётся высоким.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org