Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2025 году
- 16:15 22 декабря 2025
Российская кинологическая федерация (РКФ) по традиции подвела итоги года, опубликовав рейтинг самых популярных пород собак в стране. Данные основаны на статистике Всероссийской единой родословной книги РКФ, куда ежегодно вносят более 240 тысяч щенков 273 различных пород. Об этом сообщает «Первый Тульский».
Новый рейтинг принёс изменения. Десятка лидеров 2025 года выглядит так:
Немецкий шпиц
Чихуахуа
Вельш корги пемброк
Пудель
Немецкая овчарка
Кавалер кинг чарльз спаниель
Йоркширский терьер
Лабрадор ретривер
Среднеазиатская овчарка
Джек рассел терьер (новая позиция в топ-10)
В топ-10 в этом году попал джек рассел терьера, который потеснил японскую породу сибу, занимавшую последнее место в прошлые годы. Как отмечают эксперты РКФ, это связано с разницей в характере: джек рассел — собака очень активная и игривая, в то время как сибу — более сдержанная и независимая, требующая особого подхода к дрессировке.
В целом, тренд на небольших и средних собак, идеальных для городских квартир, сохраняется. Большинство пород из рейтинга — неприхотливые, компанейские питомцы, с которыми легко в общении и уходе. Устойчивая популярность немецкой овчарки и среднеазиатской овчарки свидетельствует о том, что спрос на охранных собак также остаётся высоким.