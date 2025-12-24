Полистаем календарь — 24 декабря
- 09:30 24 декабря 2025
Сегодня, 24 декабря, – День варежки, или День рукавицы.
Некоторые исследователи полагают, что слово «варежка» произошло от словосочетания «варяжская рукавица». Сам предмет, возможно, был заимствован у варягов. А слово «рукавица» образовано от русских слов «рука» и «вить» («обвивать»).
Варежки, согласно исследованиям археологов, были известны в I тыс. до н.э. на территории скандинавских стран. И уже тогда они, защитницы от холода, имели некий орнамент и цвет.
На Руси варежки (рукавицы) появились в XIII веке. При этом считается, что в крестьянском быту они существовали и раньше.
Исследователи полагают, что при ношении могли использоваться сразу несколько пар варежек: сначала надевали вязаные (исподочки), потом меховые (мохнатки). Если в рукавицах приходилось работать, сверху надевали еще холщовые, кожаные или из конского волоса. Кстати, называли наши предки варежки по-разному: вареги, варежки, варьги, вачаги, дельницы, мохнатки, мохнашки, рукавки, связни, в зависимости от того, из чего те были изготовлены – шерсти, меха, ниток или кожи.
Сегодня в России отмечается День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.). Это День воинской славы России, установленный в 1995 году.
Взятие Измаила имело особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Это была цитадель владычества Турции на Дунае, построенная в соответствии с новейшими требованиями фортификации под руководством инженеров из Франции и Германии. С южной стороны крепость огибал Дунай (его ширина здесь составляла 0,5 км). Вдоль стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной 6-10 метров. В отдельных местах рва стояла вода, ее глубина достигала 2 метров. Гарнизон крепости состоял из 35 тыс. человек и 265 орудий.
Две попытки взятия Измаила окончились неудачей. Тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин (1739-1791) поручил взять крепость генерал-аншефу Александру Васильевичу Суворову (1729-1800).
22 декабря наши войска отправились на штурм Измаила девятью колоннами. Бой продолжался 9 часов. Измаил был взят. Турки потеряли 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Русские войска захватили 265 орудий неприятеля, 42 судна, 345 знамен. Наши потери составили, по разным данным, 4-4,5 тыс. человек погибшими и около 6 тыс. – ранеными.
За взятие Измаила А.В. Суворов получил звание генералиссимуса.
Падение турецкой крепости содействовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией – она завершилась Ясским миром (1792), согласно которому за Россией были закреплены Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.
Екатерина II приказала выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость», которым награждали за подвиги, совершенные при штурме города.
Православная церковь чтит сегодня память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. На Руси в этот день было принято молиться святому о даровании успокоения любой душе.
Именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.