Поддержка защитников: в Туле прошла стратегическая сессия центра «Герой 71»
- 13:00 21 декабря 2025
Представители Правительства Тульской области и эксперты Роскачества обсудили меры поддержки участников СВО и их семей.
Специалисты:
проанализировали действующие формы поддержки,
выделили их преимущества,
определили пути дальнейшего развития.
Благодаря проекту «Герой 71» в Тульской области уже налажена поддержка участников СВО и членов их семей. На совещании подготовили план, как сделать эту систему еще эффективнее.
